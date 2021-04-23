COVID у Києві: 1269 хворих і 45 смертей за добу

За добу 22 квітня у столиці виявили 1269 нових випадків коронавірусу, 45 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 23 квітня

Пряма мова: "Ситуація із захворюваністю в столиці дещо стабілізувалася. Нових сплесків з великою кількістю нових випадків останнім часом немає. Але смертність від вірусу залишається високою.

Минулої доби в місті виявили 1269 інфікованих. Померли 45 людей – 27 жінок та 18 чоловіків".

Деталі: Серед нових хворих 700 жінок від 18 до 90 років і 32 дівчинки від 11 місяців до 17 років, а також 512 чоловіків від 18 до 95 років і 25 хлопчиків від 6 місяців до 17 років. Захворів, зокрема, 21 медик.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (225), Дніпровському (188) та у Деснянському (124) районах.

Дещо знизилась і кількість госпіталізованих – за минулу добу 126.

Наразі у лікарнях перебуває 3453 хворих на коронавірус. 2482 пацієнта – у важкому стані, 2957 отримують кисневу підтримку та 63 – під апаратами ШВЛ.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах майже 58%.

Станом на 23 квітня у столиці уже 190 138 підтверджених випадків коронавірусу, померли 4386 хворих. Подолали вірус 119 101 мешканець столиці, з них 1298 за минулу добу.

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