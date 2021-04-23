COVID в Киеве: 1269 больных и 45 смертей за сутки
За сутки 22 апреля в столице обнаружили 1269 новых случаев коронавируса, 45 больных умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 23 апреля
Прямая речь: "Ситуация с заболеваемостью в столице немного стабилизировалась. Новых всплесков с большим количеством новых случаев в последнее время нет. Но смертность от вируса остается высокой.
За прошедшие сутки в городе обнаружили 1269 инфицированных. Умерли 45 человек – 27 женщин и 18 мужчин".
Детали: Среди новых больных 700 женщин от 18 до 90 лет и 32 девочки от 11 месяцев до 17 лет, а также 512 мужчин от 18 до 95 лет и 25 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (225), Днепровском (188) и в Деснянском (124) районах.
Немного снизилось и количество госпитализированных – за минувшие сутки 126.
Сейчас в больницах находится 3453 больных коронавирусом. 2482 пациента – в тяжелом состоянии, 2957 получают кислородную поддержку и 63 – под аппаратами ИВЛ.
Заполненность коек в коммунальных медучреждениях почти 58%.
По состоянию на 23 апреля в столице уже 190 138 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 4386 больных. Преодолели вирус 119 101 житель столицы, из них 1298 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- За сутки 22 апреля в Украине зафиксировали 14 277 новых случаев коронавируса, госпитализировали – 3 728 человек, умерли 434 больных, выздоровели 18 964 пациента.