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Київ затвердив особливі умови для пасхальних служб

П'ятниця, 23 квітня 2021, 13:01
Фото kiev.klichko.org

Київська влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "Вранці відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, на якому ухвалили особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня".

Деталі: Щоб упередити сплеск вірусу, керівникам церков та релігійних організацій рекомендують:

  • проводити богослужіння в онлайн-режимі,
  • під час відвідування храмів забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень,
  • обмежити кількість відвідувачів церкви з розрахунку одна особа на 10 кв. м приміщення,
  • забезпечити температурних скринінг тих, хто  братиме участь у богослужіннях,
  • дотримуватися маскового режиму.

За словами Кличка, міська влада зустрічалася з представниками всіх конфесій і закликала їх дотримуватися правил і обмежень, а також роз'яснити необхідність таких заходів своїм прихожанам.  

Мер додав, що 23 квітня заплановане засідання Всеукраїнської ради церков. Він висловив сподівання, що вона прийме "свідоме і зважене рішення", яким чином проводити богослужіння, та як відбуватиметься освячення великодніх кошиків.

Кличко закликав киян не наражати на небезпеку себе і близьких і відповідно провести свята в колі родини, не збиратися великими компаніями і не йти в місця великого скупчення людей.  

Передісторія

  • Раніше МОЗ закликав усі релігійні заклади проводити онлайн богослужіння для вірян, збільшити кількість сесій благословення і зменшити їх тривалість, зафіксувати вхідні двері на територію та у приміщеннях храмів, щоб забезпечити повітряобмін всередині приміщення, а також дотримуватись маскового режиму і дистанції.  

Українська правда
Теми: Київкоронавірусцерквасвяткування


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