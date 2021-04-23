Київ затвердив особливі умови для пасхальних служб

Київська влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "Вранці відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, на якому ухвалили особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня".

Деталі: Щоб упередити сплеск вірусу, керівникам церков та релігійних організацій рекомендують:

проводити богослужіння в онлайн-режимі,

під час відвідування храмів забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень,

обмежити кількість відвідувачів церкви з розрахунку одна особа на 10 кв. м приміщення,

забезпечити температурних скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях,

дотримуватися маскового режиму.

За словами Кличка, міська влада зустрічалася з представниками всіх конфесій і закликала їх дотримуватися правил і обмежень, а також роз'яснити необхідність таких заходів своїм прихожанам.

Мер додав, що 23 квітня заплановане засідання Всеукраїнської ради церков. Він висловив сподівання, що вона прийме "свідоме і зважене рішення", яким чином проводити богослужіння, та як відбуватиметься освячення великодніх кошиків.

Кличко закликав киян не наражати на небезпеку себе і близьких і відповідно провести свята в колі родини, не збиратися великими компаніями і не йти в місця великого скупчення людей.

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