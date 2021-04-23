Київ затвердив особливі умови для пасхальних служб
Київська влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.
Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка
Пряма мова Кличка: "Вранці відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, на якому ухвалили особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня".
Деталі: Щоб упередити сплеск вірусу, керівникам церков та релігійних організацій рекомендують:
- проводити богослужіння в онлайн-режимі,
- під час відвідування храмів забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень,
- обмежити кількість відвідувачів церкви з розрахунку одна особа на 10 кв. м приміщення,
- забезпечити температурних скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях,
- дотримуватися маскового режиму.
За словами Кличка, міська влада зустрічалася з представниками всіх конфесій і закликала їх дотримуватися правил і обмежень, а також роз'яснити необхідність таких заходів своїм прихожанам.
Мер додав, що 23 квітня заплановане засідання Всеукраїнської ради церков. Він висловив сподівання, що вона прийме "свідоме і зважене рішення", яким чином проводити богослужіння, та як відбуватиметься освячення великодніх кошиків.
Кличко закликав киян не наражати на небезпеку себе і близьких і відповідно провести свята в колі родини, не збиратися великими компаніями і не йти в місця великого скупчення людей.
Передісторія:
- Раніше МОЗ закликав усі релігійні заклади проводити онлайн богослужіння для вірян, збільшити кількість сесій благословення і зменшити їх тривалість, зафіксувати вхідні двері на територію та у приміщеннях храмів, щоб забезпечити повітряобмін всередині приміщення, а також дотримуватись маскового режиму і дистанції.