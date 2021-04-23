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Киев утвердил особые условия для пасхальных служб

Пятница, 23 апреля 2021, 13:01
Киев утвердил особые условия для пасхальных служб
Фото kiev.klichko.org

Киевские власти утвердили особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "Утром состоялось заседание городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, на котором приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи".

Детали: Чтобы предотвратить всплеск вируса, руководителям церквей и религиозных организаций рекомендуют:

  • проводить богослужения в онлайн-режиме,
  • во время посещения храмов обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений,
  • ограничить количество посетителей церкви из расчета один человек на 10 кв. м помещения,
  • обеспечить температурных скрининг тех, кто будет участвовать в богослужениях,
  • соблюдать масочный режим.

По словам Кличко, власть встречалась с представителями всех конфессий и призвала их соблюдать правила и ограничения, а также разъяснить необходимость таких мер своим прихожанам.

Мэр добавил, что 23 апреля запланировано заседание Всеукраинского совета церквей. Он выразил надежду, что совет примет "сознательное и взвешенное решение", каким образом проводить богослужения, и как будет происходить освящение пасхальных корзин.

Кличко призвал киевлян не подвергать опасности себя и близких и соответственно провести праздники в кругу семьи, не собираться большими компаниями и не идти в места большого скопления людей.

 Предыстория:

  • Ранее Минздрав призвал все религиозные учреждения проводить онлайн богослужения для верующих, увеличить количество сессий благословений и уменьшить их продолжительность, зафиксировать входную дверь на территорию и в помещениях храмов, чтобы обеспечить воздухообмен внутри помещения, а также соблюдать масочный режим и дистанцию.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусцерковьпразднования
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