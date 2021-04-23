Путін домовився відновити авіарейси на курорти Єгипту, але неясно коли

Кремль опублікував офіційне повідомлення про домовленість президентів РФ Володимира Путіна і Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі щодо відновлення авіасполучення між Росією і єгипетськими курортами Хургада і Шарм-ель-Шейх, яке було перервано ще в 2015 році.

Джерело: РБК з посиланням на реліз за підсумками переговорів двох президентів

Деталі: У повідомленні говориться, що між президентами "досягнуто принципову домовленість про відновлення повноформатного авіасполучення між Російською Федерацією та Арабською Республікою Єгипет, що відповідає дружньому характеру відносин двох країн і народів".

При цьому ні дата, ні конкретні кроки з відновлення рейсів не називаються, відзначається лише: "Домовлено, що компетентні служби відпрацюють практичні параметри відновлення рейсів".

В якості причини такої домовленості вказується завершення "спільної роботи щодо забезпечення високих стандартів авіаційної безпеки в єгипетських аеропортах".

Передісторія: Авіасполучення між Росією і Єгиптом, в тому числі між курортами, було перервано в 2015 році після авіакатастрофи над Синайським півостровом, в якій загинули 224 людини. У ФСБ назвала подію терактом, і Росія заборонила польоти, назвавши формальною причиною проблеми з безпекою. У 2018 році Росія відновила регулярне авіасполучення з Каїром.

Росія призупинила польоти до Туреччини з 15 квітня до 1 червня нібито через коронавірус.