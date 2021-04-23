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Путин договорился возобновить авиарейсы на курорты Египта, но неясно когда

Пятница, 23 апреля 2021, 14:45

Кремль опубликовал официальное сообщение о договоренности президентов РФ Владимира Путина и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по возобновлению авиасообщения между Россией и египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх, которое было прервано еще в 2015 году.

Источник: РБК со ссылкой на релиз по итогам переговоров двух президентов

Детали: В сообщении говорится, что между президентами "достигнута принципиальная договоренность о восстановлении полноформатного авиасообщения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет, что отвечает дружественному характеру отношений двух стран и народов".

При этом ни дата, ни конкретные шаги по возобновлению рейсов не называются, отмечается лишь: "Условлено, что компетентные службы отработают практические параметры возобновления рейсов".

В качестве причины такой договоренности указывается завершение "совместной работы по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности в египетских аэропортах".

Предыстория: Авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе между курортами, было прервано в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом, в которой погибли 224 человека. В ФСБ назвали произошедшее терактом, и Россия запретила полеты, назвав формальной причиной проблемы с безопасностью. В 2018 году Россия возобновила регулярное авиасообщение с Каиром.

Россия приостановила полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня якобы из-за коронавируса.

Темы: ЕгипетРосcиятуризмПутинавиа


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