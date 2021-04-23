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Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка

П'ятниця, 23 квітня 2021, 15:33
Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка

За інформацією розвідки, найближчими днями російсько-окупаційні війська запланували провокації проти України, в тому числі й теракт на Великдень в одній із церков Московського патріархату.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "25 квітня цього року сплановано проведення низки провокацій проти України із використанням озброєння та військової техніки з нанесенням маскування типу "піксель", яке використовується підрозділами Збройних Сил України.

Встановлено, що одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців "Союзу Добровольців Донбасу", які отримали відповідні вказівки від своїх кураторів щодо імітації наступу на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу з метою руйнування інженерно-фортифікаційного обладнання перших позицій та нанесення втрат підрозділам цієї ж бригади. При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення.

Крім того, викликає обурення цинізм керівництва російських окупаційних військ, яким сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній із релігійних установ Московського патріархату, що може призвести до масових втрат серед парафіян.

Зазначене дасть змогу Росії звинуватити Україну в нехтуванні моральними, релігійними принципами та геноциді власного народу, а також ввести на територію України регулярні війська ЗС Російської Федерації".

Деталі: У Командуванні вкотре наголошують, що Україна дотримується Мінських домовленостей, а вину за можливу ескалацію конфлікту та загибель цивільного населення й військовослужбовців ЗСУ покладає виключно на керівництво російсько-окупаційних військ.

Нагадаємо: Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак оприлюднив заяву і запевнив, що наступу українських військ на Донбас не буде. Фейки про це останнім часом лунають в російському інфопросторі.

Українська правда

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Теми: ДонбасокупаціяРосіятерактпровокації
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