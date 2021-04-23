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Боевики на Пасху запланировали теракт в одной из церквей – разведка

Пятница, 23 апреля 2021, 15:33
Боевики на Пасху запланировали теракт в одной из церквей – разведка

По информации разведки, в ближайшие дни российско-оккупационные войска запланировали провокации против Украины, в том числе и теракт на Пасху в одной из церквей Московского патриархата.

Источник: штаб ООС

Дословно: "25 апреля этого года спланировано проведение ряда провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа "пиксель", которое используется подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Установлено, что одна из таких провокаций должна состояться в Дебальцевском направлении с привлечением наемников "Союза Добровольцев Донбасса", которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования лидирующих позиций и нанесения потерь подразделениям этой же бригады. При этом не исключаются потери также среди гражданского населения.

Кроме того, вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которыми спланировано осуществление террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одном из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан.

Указанное позволит России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска ВС Российской Федерации".

Детали: В командовании еще раз подчеркивают, что Украина придерживается Минских договоренностей, а вину за возможную эскалацию конфликта и гибель гражданского населения и военнослужащих ВСУ возлагает исключительно на руководство российско-оккупационных войск.

Напомним: Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что наступления Украины на Донбасс не будет. Такие фейки создаются в последнее время в российском инфопространстве.

Украинская правда

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Темы: ДонбассоккупацияРосcиятерактпровокации
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