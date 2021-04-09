Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що наступу України на Донбас не буде

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак оприлюднив заяву щодо агресивних дій російської федерації в інфопросторі, в якій пояснив, що Росія, використовуючи залякування та шантаж застосування військової сили, штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей.

Джерело: заява Хомчака, яку оприлюднило Міністерство оборони

Пряма мова Хомчака: "Повідомлення, поширені державою-агресором російською федерацією про нібито "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації. Ця кампанія має на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені, посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій, змінити інформаційний порядок денний для просування геостратегічних інтересів Кремля.

Вищим військово-політичним керівництвом України визначено політико-дипломатичний сценарій врегулювання міжнародного збройного конфлікту у Донецькій та Луганській областях як пріоритетний. Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості цивільних громадян і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України. Будучи відданою загальнолюдським цінностям та нормам міжнародного гуманітарного права, наша держава на перше місце ставить життя своїх громадян.

Використовуючи залякування та шантаж застосування військової сили, РФ штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей. Нарощення міжвидових угруповань військ (сил) уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України використовується Кремлем у якості додаткового інструменту тиску".

Деталі: Хомчак наголосив, що ЗСУ готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

Що було раніше: У оприлюдненому звіті ЄС йшлося, що дезінформація, націлена на Україну, як і в 2014 році, передувала і супроводжувала недавнє нарощування Росією збройних сил уздовж українських кордонів.

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