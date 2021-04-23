СБУ викрила розкрадання десятків тисяч гектарів держземель

Служба безпеки заблокувала низку корупційних механізмів, організованих топпосадовцями Держгеокадастру, якими вивели понад 20 тис. га земельних ділянок із держвласності.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Схема, виявлена СБУ у Держгеокадастрі, була організована для роботи із "елітними" земельними ділянками. При чому виключно у Запорізькій та Донецькій областях.

Зловмисники оформлювали вільні ділянки землі на підставних осіб, частина з яких навіть не знала про оборудку. При цьому значно перевищувалися обсяги дозволених квот, коли в одні руки передавалося понад 2 тис. га".

Деталі: Зазначається, що цією схемою у власність підставних осіб переоформлено земельні ділянки загальною площею понад 20 тисяч гектарів.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків у 6 областях у підрозділах Держгеокадастру, офісних приміщеннях учасників оборудки та за місцями їх проживання і вилучила низку доказів – договори, печатки, накази, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

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