СБУ викрила розкрадання десятків тисяч гектарів держземель
Служба безпеки заблокувала низку корупційних механізмів, організованих топпосадовцями Держгеокадастру, якими вивели понад 20 тис. га земельних ділянок із держвласності.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Схема, виявлена СБУ у Держгеокадастрі, була організована для роботи із "елітними" земельними ділянками. При чому виключно у Запорізькій та Донецькій областях.
Зловмисники оформлювали вільні ділянки землі на підставних осіб, частина з яких навіть не знала про оборудку. При цьому значно перевищувалися обсяги дозволених квот, коли в одні руки передавалося понад 2 тис. га".
Деталі: Зазначається, що цією схемою у власність підставних осіб переоформлено земельні ділянки загальною площею понад 20 тисяч гектарів.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків у 6 областях у підрозділах Держгеокадастру, офісних приміщеннях учасників оборудки та за місцями їх проживання і вилучила низку доказів – договори, печатки, накази, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.
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