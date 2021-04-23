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СБУ раскрыла хищение десятков тысяч гектаров госземель

Пятница, 23 апреля 2021, 16:45

Служба безопасности заблокировала ряд коррупционных механизмов, организованных топ-должностными лицами Госгеокадастра, которыми вывели более 20 тыс. Га земельных участков из госсобственности.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно "Схема, обнаруженная СБУ в Госгеокадастре, была организована для работы с "элитными" земельными участками. Причем исключительно в Запорожской и Донецкой областях.

Злоумышленники оформляли свободные участки земли на подставных лиц, часть из которых даже не знала о сделке. При этом значительно превышались объемы разрешенных квот, когда в одни руки передавалось более 2 тыс. га".

Детали: Отмечается, что этой схеме в собственность подставных лиц переоформлено земельные участки общей площадью более 20 тысяч гектаров. Правоохранители провели более 40 обысков в 6 областях в подразделениях Держгеокадастру, офисных помещениях участников сделки и по местам их проживания и изъяла ряд доказательств - договоры, печати, приказы, мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

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Украинская правда
Темы: СБУземля


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