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Окупанти 10 разів порушили "тишу" на Донбасі

П'ятниця, 23 квітня 2021, 17:58
Окупанти 10 разів порушили тишу на Донбасі

З початку доби 23 квітня зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82-го та 120-го калібрів. У передмісті Авдіївки, Пісків та Мар’їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Південне ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу.

Біля селища Новгородське збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2".

Деталі: Зазначається, що втрат серед ЗСУ немає.

Протягом дня піротехніки ДСНС розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 71 вибухонебезпечний предмет.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна
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