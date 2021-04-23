Оккупанты 10 раз нарушили "тишину" на Донбассе

С начала суток 23 апреля зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов калибра 82-го и 120-го калибров. В пригороде Авдеевки, Песков и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Южное враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса.

У поселка Новгородское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 ".

Детали: Отмечается, что потерь среди ВСУ нет.

в течение дня пиротехники ДСНС разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 71 взрывоопасный предмет.