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Оккупанты 10 раз нарушили "тишину" на Донбассе

Пятница, 23 апреля 2021, 17:58

С начала суток 23 апреля зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов калибра 82-го и 120-го калибров. В пригороде Авдеевки, Песков и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Южное враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса.

У поселка Новгородское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 ".

Детали: Отмечается, что потерь среди ВСУ нет.

в течение дня пиротехники ДСНС разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 71 взрывоопасный предмет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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