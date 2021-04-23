Через обвал у шахті на Дніпропетровщині загинув гірник

Через обвал порід на шахті "Благодатна", що на Дніпропетровщині, загинув 30-річний гірник Дмитро Курасов.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook

Деталі: Волинець повідомив, що обвал пустих порід в шахті стався близько 12:30 під час проведення демонтажних робіт.

У зоні обвалення знаходились двоє шахтарів. Один із них отримав легкі тілесні ушкодження, а місцезнаходження іншого гірника з’ясовували.

Пізніше було знайдено тіло без ознак життя. Загиблим виявився гірник очисного забою Курасов Дмитро Валерійович 1991 року народження. У чоловіка залишилось двоє дітей.

Що передувало: 22 квітня на Донеччині в очисному забої ПАТ Шахтоуправління "Покровське" загинув гірник.