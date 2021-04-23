Из-за обвала в шахте на Днепропетровщине погиб горняк

Из-за обвала пород на шахте "Благодатная" на Днепропетровщине погиб 30-летний горняк Дмитрий Курасов.

Источник: председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook

Детали: Волынец сообщил, что обвал пустых пород в шахте произошел около 12:30 во время проведения демонтажных работ.

В зоне обрушения находились двое шахтеров. Один из них получил легкие телесные повреждения, а местонахождение другого горняка выясняли.

Позже было найдено тело без признаков жизни. Погибшим оказался горнорабочий очистного забоя Курасов Дмитрий Валерьевич 1991 года рождения. У него остались двое детей.

Что предшествовало: 22 апреля в Донецкой области в очистном забое ПАО Шахтоуправление "Покровское" погиб горняк.