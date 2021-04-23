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Из-за обвала в шахте на Днепропетровщине погиб горняк

Пятница, 23 апреля 2021, 19:44
Из-за обвала в шахте на Днепропетровщине погиб горняк

Из-за обвала пород на шахте "Благодатная" на Днепропетровщине погиб 30-летний горняк Дмитрий Курасов.

Источник: председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook

Детали: Волынец сообщил, что обвал пустых пород в шахте произошел около 12:30 во время проведения демонтажных работ.

В зоне обрушения находились двое шахтеров. Один из них получил легкие телесные повреждения, а местонахождение другого горняка выясняли.

Позже было найдено тело без признаков жизни. Погибшим оказался горнорабочий очистного забоя Курасов Дмитрий Валерьевич 1991 года рождения. У него остались двое детей.

Что предшествовало: 22 апреля в Донецкой области в очистном забое ПАО Шахтоуправление "Покровское" погиб горняк.

Украинская правда

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Темы: шахтыДнепропетровская область
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