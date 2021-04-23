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Ляшко назвав регіони, які можуть скоро вийти із "червоної" зони

П'ятниця, 23 квітня 2021, 23:26
Ляшко назвав регіони, які можуть скоро вийти із червоної зони

Невдовзі "червоний" рівень епіднебезпеки можуть скасувати у Львівській, Київській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та у столиці. 

Джерело: державний санлікар Віктор Ляшко у Facebook

Деталі: Очікується, що регіони почнуть виходити із вказаного рівня впродовж наступного тижня. Водночас, Київ може це зробити з дня на день. 

Наразі в "червоній" зоні карантину перебувають Львівська, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Одеська, Миколаївська та Запорізька області. "Червоною" також залишається столиця.

"Помаранчевий" рівень тримається у Волинській, Рівненський, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградський, Дніпровській, Донецькій та Луганській областях. 

"Жовтими" наразі є Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська та Чернівецька області. 

 

Що передувало: З 22 квітня Чернівецька область перейшла у "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Раніше із "червоної" зони вийшли Івано-Франківська та Закарпатська області. Посилений карантин там тривав із початку березня.

Українська правда
Теми: карантин
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