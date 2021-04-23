Ляшко назвал регионы, которые могут скоро выйти из "красной" зоны
Вскоре "красный" уровень эпидопасности могут отменить во Львовской, Киевской, Запорожской, Одесской, Полтавской областях и в столице.
Источник: государственный санврач Виктор Ляшко в Facebook
Детали: Ожидается, что регионы начнут выходить из указанного уровня в течение следующей недели. В то же время, Киев может это сделать со дня на день.
Сейчас в "красной" зоне карантина находятся Львовская, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Одесская, Николаевская и Запорожская области. "Красной" также остается столица.
"Оранжевый" уровень держится в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепровской, Донецкой и Луганской областях.
"Желтыми" в настоящее время являются Закарпатская, Ивано-Франковская, Херсонская и Черновицкая область.
Что предшествовало: С 22 апреля Черновицкая область перешла в "желтый" уровень эпидемической опасности. Ранее с "красной" зоны вышли Ивано-Франковская и Закарпатская области. Усиленный карантин там длился с начала марта.