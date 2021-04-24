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Байден особисто попередив Ердогана, що збирається визнати геноцид вірмен — ЗМІ

Субота, 24 квітня 2021, 01:46
Байден особисто попередив Ердогана, що збирається визнати геноцид вірмен — ЗМІ
ARAB NEWS

Президент США Джо Байден у телефонній розмові сказав турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану, що збирається визнати геноцид вірмен.

Джерело: ознайомлене джерело Bloomberg, AFP

Деталі: Білий дім не згадав цей момент в офіційній заяві про телефонну розмову Байдена з Ердоганом. Лише повідомлялося, що  Байден сказав, що зацікавлений в "конструктивних двосторонніх відносинах з розширеними сферами співробітництва та ефективним управлінням розбіжностями". Як ознаку того, що два лідери хочуть уникнути довгострокового погіршення відносин, Білий дім заявив: Байден і Ердоган зустрінуться під час саміту НАТО в Брюсселі в червні.

Очікується, що Байден буде використовувати слово "геноцид" у суботній заяві до Дня пам'яті геноциду вірмен. Байден, який протягом десятиліть в ролі сенатора налагодив тісні стосунки з вірмено-американською та греко-американською громадами, під час президентської кампанії пообіцяв визнати геноцид.

Відтак, Байден стане першим президентом США за 40 років, що публічно визнав масові вбивства 1915 року геноцидом. Рональд Рейган був останнім президентом США, який в 1981 році назвав це "геноцидом", але незабаром відступив під тиском Туреччини.

На цьому тижні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу попередив, що крок Байдена зіпсує двосторонні відносини, вже натягнуті через рішення Туреччини придбати у Росії систему протиповітряної оборони. "Якщо Сполучені Штати хочуть погіршити відносини, рішення залишається за ними", - сказав Мевлют Чавушоглу.

Що передувало: 24 квітня, за даними ЗМІ, Байден може офіційно визнати геноцид вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни.

Передісторія:

  • 24 квітня 1915 року младотурецькі правителі наказали зібрати всю вірменську інтелігенцію в Стамбул і депортувати. Загинуло понад 1,5 млн вірмен. Понад 1 млн вірменських біженців розсіяно по світу.
  • 12 грудня 2019 року Сенат США одностайно ухвалив історичну резолюцію, яка визнає геноцидом масові вбивства вірмен.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТуреччинагеноцид
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