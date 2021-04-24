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Байден лично предупредил Эрдогана, что собирается признать геноцид армян — СМИ

Суббота, 24 апреля 2021, 01:46
ARAB NEWS

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре сказал турецькиму президенту РеджепуТаипу Эрдогану, что собирается признать геноцид армян.

Источник: ознакомленный источник Bloomberg, AFP

Детали: Белый дом не упомянул этот момент в официальном заявлении о телефонном разговоре Байдена с Эрдоганом. Лишь сообщалось, что Байден сказал, что заинтересован в "конструктивных двусторонних отношениях с расширенными сферами сотрудничества и эффективным управлением разногласиями". Как признак того, что два лидера хотят избежать долгосрочного ухудшения отношений, Белый дом заявил: Байден и Эрдоган встретятся во время саммита НАТО в Брюсселе в июне.

Ожидается, что Байден будет использовать слово "геноцид" в субботнем заявлении ко Дню памяти геноцида армян. Байден, который в течение десятилетий в роли сенатора наладил тесные отношения с армяно-американской и греко-американской общинами, во время президентской кампании пообещал признать геноцид.

Поэтому, Байден станет первым президентом США за 40 лет, публично признавшим массовые убийства 1915 геноцидом. Рональд Рейган был последним президентом США, который в 1981 году назвал это "геноцидом", но вскоре отступил под давлением Турции.

На этой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что шаг Байдена испортит двусторонние отношения, уже натянутые из-за решения Турции приобрестиу России систему противовоздушной обороны. "Если Соединенные Штаты хотят ухудшить отношения, решение остается за ними", - сказал Мевлют Чавушоглу.

Что предшествовало: 24 апреля, по данным СМИ, Байден может официально признать геноцид армян в Османской империи во время Первой мировой войны.

Предыстория

  • 24 апреля 1915 Младотурецкой правители приказали собрать всю армянскую интеллигенцию в Стамбул и депортировать. Погибло более 1,5 млн армян. Более 1 млн армянских беженцев рассеяно по миру.
  • 12 декабря 2019 Сенат США единогласно принял историческую резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян.

Темы: СШАТурциягеноцид


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