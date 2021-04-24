У Штатах рекомендували відновити вакцинацію Johnson & Johnson

У США слід відновити використання вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19 – такого висновку дійшли Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Джерело: FDA

Деталі: Два агентства визначили:

У Штатах необхідно відновити використання вакцини Johnson & Johnson;

FDA і CDC впевнені, що ця вакцина безпечна і ефективна для запобігання COVID-19;

FDA встановило, що наявні дані свідчать, що відомі та потенційні переваги вакцини переважують відомі і потенційні ризики для осіб у віці 18 років і старше.

Пряма мова Джанет Вудкок, виконувачки обов'язків комісара FDA: "Ми дійшли висновку, що відомі та потенційні переваги вакцини Janssen (підрозділ Johnson & Johnson – УП) COVID-19 переважують відомі і потенційні ризики для людей у віці 18 років і старше. Ми впевнені, що ця вакцина продовжує відповідати нашим стандартам безпеки, ефективності та якості.

Ми рекомендуємо людям, у яких є питання про те, яка вакцина їм підходить, обговорити це зі своїм лікарем".

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