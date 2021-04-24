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У Штатах рекомендували відновити вакцинацію Johnson & Johnson

Субота, 24 квітня 2021, 02:30
У Штатах рекомендували відновити вакцинацію Johnson & Johnson

У США слід відновити використання вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19 – такого висновку дійшли Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Джерело: FDA

Деталі: Два агентства визначили:

  • У Штатах необхідно відновити використання вакцини Johnson & Johnson;
  • FDA і CDC впевнені, що ця вакцина безпечна і ефективна для запобігання COVID-19;
  • FDA встановило, що наявні дані свідчать, що відомі та потенційні переваги вакцини переважують відомі і потенційні ризики для осіб у віці 18 років і старше.

Пряма мова Джанет Вудкок, виконувачки обов'язків комісара FDA: "Ми дійшли висновку, що відомі та потенційні переваги вакцини Janssen (підрозділ Johnson & Johnson – УП) COVID-19 переважують відомі і потенційні ризики для людей у віці 18 років і старше. Ми впевнені, що ця вакцина продовжує відповідати нашим стандартам безпеки, ефективності та якості.

Ми рекомендуємо людям, у яких є питання про те, яка вакцина їм підходить, обговорити це зі своїм лікарем".

Передісторія:

  • 13 квітня стало відомо, що у США рекомендували призупинитищеплення вакциною J&J після повідомлень про поодинокі випадки розвитку тромбів у щеплених пацієнтів.  
  • Було зафіксовано 6 випадків розвитку тромбів. Вони сталися у проміжку з 6 до 13 днів після щеплення. Тромби виникли у венах, що відводять кров з мозку, у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів. В усіх випадках це були жінки віком від 18 до 48 років, одна пацієнтка померла. 
  • На той момент у США зробили вже понад 6,8 мільйонів щеплень вакциною J&J. У більшості пацієнтів не було ніяких або дуже м’які побічні реакції.
  • 20 квітня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про можливий зв’язок вакцини J&J з рідкісними випадками тромбозу, але наголосило, що користь від препарату перевищує ризики.

Теми: СШАвакцинація
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