У Штатах рекомендували відновити вакцинацію Johnson & Johnson
У США слід відновити використання вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19 – такого висновку дійшли Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC).
Джерело: FDA
Деталі: Два агентства визначили:
- У Штатах необхідно відновити використання вакцини Johnson & Johnson;
- FDA і CDC впевнені, що ця вакцина безпечна і ефективна для запобігання COVID-19;
- FDA встановило, що наявні дані свідчать, що відомі та потенційні переваги вакцини переважують відомі і потенційні ризики для осіб у віці 18 років і старше.
Пряма мова Джанет Вудкок, виконувачки обов'язків комісара FDA: "Ми дійшли висновку, що відомі та потенційні переваги вакцини Janssen (підрозділ Johnson & Johnson – УП) COVID-19 переважують відомі і потенційні ризики для людей у віці 18 років і старше. Ми впевнені, що ця вакцина продовжує відповідати нашим стандартам безпеки, ефективності та якості.
Ми рекомендуємо людям, у яких є питання про те, яка вакцина їм підходить, обговорити це зі своїм лікарем".
Передісторія:
- 13 квітня стало відомо, що у США рекомендували призупинитищеплення вакциною J&J після повідомлень про поодинокі випадки розвитку тромбів у щеплених пацієнтів.
- Було зафіксовано 6 випадків розвитку тромбів. Вони сталися у проміжку з 6 до 13 днів після щеплення. Тромби виникли у венах, що відводять кров з мозку, у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів. В усіх випадках це були жінки віком від 18 до 48 років, одна пацієнтка померла.
- На той момент у США зробили вже понад 6,8 мільйонів щеплень вакциною J&J. У більшості пацієнтів не було ніяких або дуже м’які побічні реакції.
- 20 квітня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про можливий зв’язок вакцини J&J з рідкісними випадками тромбозу, але наголосило, що користь від препарату перевищує ризики.