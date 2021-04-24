В Штатах рекомендовали возобновить вакцинацию Johnson & Johnson

В США следует возобновить использование вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 - к такому выводу пришли Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Источник: FDA

Детали Два агентства определили:

В Штатах необходимо возобновить использование вакцины Johnson & Johnson;

FDA и CDC уверены, что эта вакцина безопасна и эффективна для предотвращения COVID-19;

FDA установило, что имеющиеся данные свидетельствуют, что известные и потенциальные преимущества вакцины перевешивают известные и потенциальные риски для лиц в возрасте 18 лет и старше.

Прямая речь Джанет Вудкок, исполняющей обязанности комиссара FDA: "Мы пришли к выводу, что известные и потенциальные преимущества вакцины Janssen (подразделение Johnson & Johnson - УП) COVID-19 перевешивают известные и потенциальные риски для людей в возрасте 18 лет и старше. Мы уверены, что эта вакцина продолжает соответствовать нашим стандартам безопасности, эффективности и качества.

Мы рекомендуем людям, у которых есть вопросы о том, какая вакцина им подходит, обсудить это со своим врачом".

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