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В Штатах рекомендовали возобновить вакцинацию Johnson & Johnson

Суббота, 24 апреля 2021, 02:30

В США следует возобновить использование вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 - к такому выводу пришли Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Источник: FDA

Детали Два агентства определили:

  • В Штатах необходимо возобновить использование вакцины Johnson & Johnson;
  • FDA и CDC уверены, что эта вакцина безопасна и эффективна для предотвращения COVID-19;
  • FDA установило, что имеющиеся данные свидетельствуют, что известные и потенциальные преимущества вакцины перевешивают известные и потенциальные риски для лиц в возрасте 18 лет и старше.

Прямая речь Джанет Вудкок, исполняющей обязанности комиссара FDA: "Мы пришли к выводу, что известные и потенциальные преимущества вакцины Janssen (подразделение Johnson & Johnson - УП) COVID-19 перевешивают известные и потенциальные риски для людей в возрасте 18 лет и старше. Мы уверены, что эта вакцина продолжает соответствовать нашим стандартам безопасности, эффективности и качества.

Мы рекомендуем людям, у которых есть вопросы о том, какая вакцина им подходит, обсудить это со своим врачом".

Предыстория:

  • 13 апреля стало известно, что в США рекомендовали приостановить прививки вакциной J&J после сообщений о единичных случаях развития тромбов у привитых пациентов.
  • Было зафиксировано 6 случаев развития тромбов. Они произошли в промежутке с 6 до 13 дней после прививки. Тромбы возникли в венах, отводящих кровь из мозга в сочетании с низким уровнем тромбоцитов. Во всех случаях это были женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна пациентка умерла.
  • На тот момент в США сделали уже более 6,8 млн прививок вакциной J&J. У большинства пациентов не было никаких или очень мягкие побочные реакции.
  • 20 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возможной связи вакцины J&J с редкими случаями тромбоза, но отметило, что польза от препарата превышает риски.

Темы: СШАвакцинация


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