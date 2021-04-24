США про санкції проти РФ: Призвели до бажаних результатів

Запроваджені проти РФ санкції США призвели до результатів, які "досить близькі" до очікувань Вашингтона.

Джерело: провідний міжнародний представник Білого дому Даліп Сингх у Reuters

Пряма мова: "Наш намір полягав в тому, щоб діяти пропорційно і бути цілеспрямованими в нашому підході, а також показати, що у нас є можливість зазнати набагато більших втрат, якщо Росія продовжить або посилить свою поведінку.

Результати поки досить близькі до того, на що ми сподівалися".

Деталі: Зазначається, що санкції створюють важелі впливу на дипломатичний процес і були частиною стратегії адміністрації щодо розморожування відносин з Москвою, які погіршилися після вступу на посаду Джо Байдена в січні.

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