США про санкції проти РФ: Призвели до бажаних результатів
Субота, 24 квітня 2021, 03:33
Запроваджені проти РФ санкції США призвели до результатів, які "досить близькі" до очікувань Вашингтона.
Джерело: провідний міжнародний представник Білого дому Даліп Сингх у Reuters
Пряма мова: "Наш намір полягав в тому, щоб діяти пропорційно і бути цілеспрямованими в нашому підході, а також показати, що у нас є можливість зазнати набагато більших втрат, якщо Росія продовжить або посилить свою поведінку.
Результати поки досить близькі до того, на що ми сподівалися".
Деталі: Зазначається, що санкції створюють важелі впливу на дипломатичний процес і були частиною стратегії адміністрації щодо розморожування відносин з Москвою, які погіршилися після вступу на посаду Джо Байдена в січні.
Передісторія:
- 15 квітня адміністрація президента США Джо Байдена запровадила нові санкції проти РФ через її дії проти суверенітету та інтересів США – втручання у вибори та кібератаки. З США також висилають 10 російських дипломатів, оскільки серед них є представники спецслужб РФ.
- У відповідь на санкції США Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до "реалізації антиросійського курсу".