США о санкциях против РФ: Привели к желаемым результатам
Суббота, 24 апреля 2021, 03:33
Введенные против РФ санкции США привели к результатам, которые "достаточно близки" к ожиданиям Вашингтона.
Источник: ведущий международный представитель Белого дома Далип Сингх в Reuters
Прямая речь: "Наше намерение состояло в том, чтобы действовать пропорционально и быть целеустремленными в нашем подходе, а также показать, что у нас есть возможность испытать гораздо большие потери, если Россия продолжит или усилит свое поведение.
Результаты пока достаточно близки к тому, на что мы надеялись".
Детали: Отмечается, что санкции создают рычаги влияния на дипломатический процесс и были частью стратегии администрации по размораживанию отношений с Москвой, которые ухудшились после вступления в должность Джо Байдена в январе.
Предыстория:
- 15 апреля администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против РФ за ее действия против суверенитета и интересов США - вмешательство в выборы и кибератаки. Из США также высылают 10 российских дипломатов, поскольку среди них есть представители спецслужб РФ.
- В ответ на санкции США Россия запретила въезд восьми действующим и бывшим американским чиновникам, в том числе руководителями силовых ведомств, из-за причастности к "реализации антироссийского курса".