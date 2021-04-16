Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За "антиросійський курс": посадовцям США заборонили в’їзд до РФ

П'ятниця, 16 квітня 2021, 21:08

Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до "реалізації антиросійського курсу".

Джерело: "Інтерфакс-Росія" з посиланням на МЗС Росії

Дослівно: "Беручи до уваги безпрецедентний характер спровокованих Вашингтоном ускладнень в російсько-американських відносинах, прийнято рішення відійти від звичайної практики не "підсвічувати" публічно вживаються російською стороною контрзаходи".

Деталі: Таке рішення прийняли у відповідь на санкції США. Так, йдеться про директора ФБР Крістофера Рея, директора національної розвідки Евріл Хейнс, генпрокурора Мерріка Гарланда, директора Федерального бюро тюрем Майкла Карвахаль, міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас та радника президента із внутрішньої політики Сьюзан Райс. 

Окрім того, під санкції потрапив колишній помічник Дональда Трампа з національної безпеки та постійний представник США в ООН Джон Болтон та ексдиректор ЦРУ Роберт Вулсі.

Передісторія:

  • 15 квітня Сполучені Штати оголосили про нові санкції щодо Росії за втручання у вибори й зловмисну ​​кібердіяльність.
  • Зокрема, під санкції потрапили 6 російських технологічних компаній, які допомагали у хакерських атаках проти США російським спецслужбам та 32 юридичних та фізичних осіб, які намагались вплинути на вибори президента США у 2020 році, та здійснювали інші акти дезінформації, 8 фізичних та юридичних осіб, які пов’язані із окупацією Криму та репресіями на півострові.
  • Пізніше посла США викликали в МЗС РФ у зв'язку з новими американськими санкціями і обіцяли "важку" розмову.

Теми: санкціїРосіяСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 16 квітня: переговори в Парижі, інтерв’ю Зеленського

Львів на 2 тижні продовжує посилений карантин, але є послаблення

Викрадення активістів Євромайдану: обвинувачений Волков отримав 9 років тюрми

АРМА визначило управителя "труби Медведчука"

США, в разі потреби, можуть збільшити кількість своїх військових в Україні

Приватбанк скоро виставлять на продаж – голова НБУ

Усі новини...
санкції
Партнер Манафорта зливав росіянам дані щодо кампанії Трампа – Мінфін США
ЄС не розкриває, чи буде вводити нові санкції проти Росії слідом за США
У Путіна відреагували на нові санкції США
Останні новини
22:21
Публічних осіб більше не будуть щепити залишками вакцин – Степанов
21:52
Новини економіки: продаж Приватбанку, акції Tesla та Facebook на українській біржі
21:45
Мене можуть звільнити кияни – Кличко відповів Шмигалю 
21:27
Новини 16 квітня: переговори в Парижі, інтерв’ю Зеленського
21:08
За "антиросійський курс": посадовцям США заборонили в’їзд до РФ
20:57
Росія пригрозила депортувати 150 тисяч нелегальних мігрантів з України
20:52
ФотоУ Празі біля посольства РФ поставили голого Путіна на золотому унітазі
20:44
США включив Тайвань в перелік валютних маніпуляторів
20:41
Версальський палац заговорив українською 
20:18
Прокуратура РФ оскаржує вирок українцю Приходьку: хочуть подвоїти термін
Усі новини...