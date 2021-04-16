За "антиросійський курс": посадовцям США заборонили в’їзд до РФ
Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до "реалізації антиросійського курсу".
Джерело: "Інтерфакс-Росія" з посиланням на МЗС Росії
Дослівно: "Беручи до уваги безпрецедентний характер спровокованих Вашингтоном ускладнень в російсько-американських відносинах, прийнято рішення відійти від звичайної практики не "підсвічувати" публічно вживаються російською стороною контрзаходи".
Деталі: Таке рішення прийняли у відповідь на санкції США. Так, йдеться про директора ФБР Крістофера Рея, директора національної розвідки Евріл Хейнс, генпрокурора Мерріка Гарланда, директора Федерального бюро тюрем Майкла Карвахаль, міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас та радника президента із внутрішньої політики Сьюзан Райс.
Окрім того, під санкції потрапив колишній помічник Дональда Трампа з національної безпеки та постійний представник США в ООН Джон Болтон та ексдиректор ЦРУ Роберт Вулсі.
Передісторія:
- 15 квітня Сполучені Штати оголосили про нові санкції щодо Росії за втручання у вибори й зловмисну кібердіяльність.
- Зокрема, під санкції потрапили 6 російських технологічних компаній, які допомагали у хакерських атаках проти США російським спецслужбам та 32 юридичних та фізичних осіб, які намагались вплинути на вибори президента США у 2020 році, та здійснювали інші акти дезінформації, 8 фізичних та юридичних осіб, які пов’язані із окупацією Криму та репресіями на півострові.
- Пізніше посла США викликали в МЗС РФ у зв'язку з новими американськими санкціями і обіцяли "важку" розмову.