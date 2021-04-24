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У ПАРЄ перенесли розгляд санкцій щодо Гончаренка, який розгорнув прапор України

Субота, 24 квітня 2021, 05:23
У ПАРЄ перенесли розгляд санкцій щодо Гончаренка, який розгорнув прапор України

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи переніс розгляд санкцій щодо народного депутата Олексія Гончаренка, який показав український прапор в Асамблеї - за відсутності відповідної статті регламенту.

Джерело: голова української делегації Марія Мезенцева у Facebook

Деталі: Зазначається, що делегація не вбачає порушень в діях Гончаренка, адже прапори інших держав неодноразово з’являлися на екрані під час онлайн-включень. Також не вдалося знайти підтверджень в правилах і процедурах таких прикладів.

За словами Мезенцевої, одразу ж після цього інциденту (вимкнення мікрофону і направлення листа до регламентного комітету президентом Асамблеї), вона провела термінову зустріч з президентом ПАРЄ Ріком Дамсом.

Наступного дня регламентний комітет вирішив перенести розгляд цього кейсу за відсутності відповідної статті регламенту.

Передісторія:

  • Гончаренко продемонстрував  український прапор під час виступу в ПАРЄ.
  • Інцидент стався під час обговорення доповіді "Бачення асамблеї щодо стратегічних пріоритетів Ради Європи". Гончаренко звернув увагу на те, що в документі відсутні згадки про збройні конфлікти між державами-членами РЄ, і розгорнув прапор.
  • Між Гончаренком і Дамсом виник конфлікт. Президент ПАРЄ пообіцяв ініціювати покарання Гончаренка у регламентному комітеті, заявивши, що буде "надзвичайно жорстким" і що це (зловживання правом слова) "востаннє під час мого президентства".
  • Регламент ПАРЄ не забороняє демонстрацію національної символіки, але президент Асамблеї має право зупиняти виступи депутатів.

Теми: ПАРЄ
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