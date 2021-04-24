В ПАСЕ перенесли рассмотрение санкций насчет Гончаренко, развернувшего флаг Украины
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы перенес рассмотрение санкций в отношении народного депутата Алексея Гончаренко, который показал украинский флаг в Ассамблее - при отсутствии соответствующей статьи регламента.
Источник: глава украинской делегации Мария Мезенцева в Facebook
Детали: Отмечается, что делегация не видит нарушений в действиях Гончаренко, ведь флаги других государств неоднократно появлялись на экране во время онлайн-включений. Также не удалось найти подтверждений в правилах и процедурах таких примеров.
По словам Мезенцевой, сразу же после этого инцидента (отключение микрофона и направление письма в регламентный комитет президентом Ассамблеи), она провела срочную встречу с президентом ПАСЕ Риком Дамсом.
На следующий день регламентный комитет решил перенести рассмотрение этого кейса при отсутствии соответствующей статьи регламента.
Предыстория:
- Гончаренко продемонстрировал украинский флаг во время выступления в ПАСЕ.
- Инцидент произошел во время обсуждения доклада "Видение ассамблеи по стратегическим приоритетам Совета Европы". Гончаренко обратил внимание на то, что в документе отсутствуют упоминания о вооруженных конфликтах между государствами-членами СЕ, и развернул флаг.
- Между Гончаренко и Дамсом возник конфликт. Президент ПАСЕ пообещал инициировать наказание Гончаренко в регламентном комитете, заявив, что будет "чрезвычайно жестким" и что это (злоупотребления правом слова) "последний раз во время моего президентства".
- Регламент ПАСЕ не запрещает демонстрацию национальной символики, но президент Ассамблеи имеет право останавливать выступления депутатов.