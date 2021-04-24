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В ПАСЕ перенесли рассмотрение санкций насчет Гончаренко, развернувшего флаг Украины

Суббота, 24 апреля 2021, 05:23

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы перенес рассмотрение санкций в отношении народного депутата Алексея Гончаренко, который показал украинский флаг в Ассамблее - при отсутствии соответствующей статьи регламента.

Источник: глава украинской делегации Мария Мезенцева в Facebook

Детали: Отмечается, что делегация не видит нарушений в действиях Гончаренко, ведь флаги других государств неоднократно появлялись на экране во время онлайн-включений. Также не удалось найти подтверждений в правилах и процедурах таких примеров.

По словам Мезенцевой, сразу же после этого инцидента (отключение микрофона и направление письма в регламентный комитет президентом Ассамблеи), она провела срочную встречу с президентом ПАСЕ Риком Дамсом.

На следующий день регламентный комитет решил перенести рассмотрение этого кейса при отсутствии соответствующей статьи регламента.

Предыстория:

  • Гончаренко продемонстрировал украинский флаг во время выступления в ПАСЕ.
  • Инцидент произошел во время обсуждения доклада "Видение ассамблеи по стратегическим приоритетам Совета Европы". Гончаренко обратил внимание на то, что в документе отсутствуют упоминания о вооруженных конфликтах между государствами-членами СЕ, и развернул флаг.
  • Между Гончаренко и Дамсом возник конфликт. Президент ПАСЕ пообещал инициировать наказание Гончаренко в регламентном комитете, заявив, что будет "чрезвычайно жестким" и что это (злоупотребления правом слова) "последний раз во время моего президентства".
  • Регламент ПАСЕ не запрещает демонстрацию национальной символики, но президент Ассамблеи имеет право останавливать выступления депутатов.

Темы: ПАСЕ


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