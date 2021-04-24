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Болсонару на чверть скоротив бюджет на екологію — а днем раніше обіцяв збільшити

Субота, 24 квітня 2021, 06:02
Болсонару на чверть скоротив бюджет на екологію — а днем раніше обіцяв збільшити

Президент Бразилії Жаїр Болсонару схвалив скорочення екологічного бюджету на 2021 рік на 24% в порівнянні з торішнім рівнем.

Джерело: Reuters

Деталі: Днем раніше на саміті, організованому президентом США Джо Байденом, Болсонару пообіцяв подвоїти бюджет на охорону довкілля і покласти край незаконній вирубці лісів до 2030 року. Уряд США привітав цю мету, що є частиною зміни тону вкрай правого лідера. Захисники довкілля заявили, що не ставитимуться до риторики всерйоз, перш ніж побачать реальний прогрес.

Менш ніж через 24 години Болсонару підписав федеральний бюджет на 2021 рік, який включав 2 мільярди реалів (365,30 млн доларів) для Міністерства навколишнього середовища та відомств, які воно курує. Минулоріч були затверджені 2,6 мільярдів.

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Нагадаємо: Вирубка лісів відповідає приблизно за 20% викидів парникових газів, а щороку через вирубки тропічних лісів виділяється 1,5 мільярда тонн вуглецю.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бразилія
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