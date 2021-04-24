Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Болсонару на четверть сократил бюджет на экологию — а днем ранее обещал увеличить

Суббота, 24 апреля 2021, 06:02

Президент Бразилии Жаир Болсонару одобрил сокращение экологического бюджета на 2021 год на 24% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Источник: Reuters

Детали: Днем ранее на саммите, организованном президентом США Джо Байденом, Болсонару пообещал удвоить бюджет на охрану окружающей среды и положить конец незаконной вырубке лесов до 2030 года. Правительство США приветствовало эту цель, являющуюся частью изменения тона крайне правого лидера. Защитники окружающей среды заявили, что не будут относиться к риторике всерьез, прежде чем увидят реальный прогресс.

Менее чем через 24 часа Болсонару подписал федеральный бюджет на 2021 год, который включал 2 миллиарда реалов (365,30 млн долларов) для Министерства окружающей среды и ведомств, которые оно курирует. В прошлом году были утверждены 2,6 млрд.

Знать также: 7 аэрофотоснимков, показывающих, как человек кардинально меняет планету

Увидеть экологический кризис: 10 художественных произведений о том, как разрушается наша планета

Напомним: Вырубка лесов отвечает примерно за 20% выбросов парниковых газов, а ежегодно из-за вырубки тропических лесов выделяется 1,5 миллиарда тонн углерода.

Темы: Бразилия


powered by lun.ua
Главное сегодня

США о санкциях против РФ: Привели к желаемым результатам

Байден лично предупредил Эрдогана, что собирается признать геноцид армян — СМИ

Почти 2 млн доз: в Минздраве рассказали, когда ожидать следующие партии вакцин

В ОП прокомментировали идею РФ провести встречу советников "Норманди" на Донбассе

Новости 23 апреля: Россия и Польша, встреча советников

Сотрудники ГРУ РФ были в Болгарии во время взрывов на складах оружия – СМИ

Все новости...
Бразилия
В Бразилии расследуют факты обмена ковид-вакцин на золото
Суд Бразилии одобрил расследование против Болсонару — он отрицал опасность COVID-19
В Бразилии за сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч человек
Последние новости
06:02
Болсонару на четверть сократил бюджет на экологию — а днем ранее обещал увеличить
05:23
В ПАСЕ перенесли рассмотрение санкций насчет Гончаренко, развернувшего флаг Украины
04:16
В Иерусалиме вторую ночь длятся столкновения, из Сектора Газа полетели ракеты
03:33
США о санкциях против РФ: Привели к желаемым результатам
02:30
В Штатах рекомендовали возобновить вакцинацию Johnson & Johnson
01:46
Байден лично предупредил Эрдогана, что собирается признать геноцид армян — СМИ
01:12
ЕС созывает саммит в мае — обсудят климат и Москву
00:31
Украинки завоевали шесть медалей на ЧЕ по спортивной борьбе
23:45
Украинские врачи впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому от родственника
23:26
Ляшко назвал регионы, которые могут скоро выйти из "красной" зоны
Все новости...