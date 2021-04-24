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Болсонару на четверть сократил бюджет на экологию — а днем ранее обещал увеличить

Суббота, 24 апреля 2021, 06:02
Болсонару на четверть сократил бюджет на экологию — а днем ранее обещал увеличить

Президент Бразилии Жаир Болсонару одобрил сокращение экологического бюджета на 2021 год на 24% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Источник: Reuters

Детали: Днем ранее на саммите, организованном президентом США Джо Байденом, Болсонару пообещал удвоить бюджет на охрану окружающей среды и положить конец незаконной вырубке лесов до 2030 года. Правительство США приветствовало эту цель, являющуюся частью изменения тона крайне правого лидера. Защитники окружающей среды заявили, что не будут относиться к риторике всерьез, прежде чем увидят реальный прогресс.

Менее чем через 24 часа Болсонару подписал федеральный бюджет на 2021 год, который включал 2 миллиарда реалов (365,30 млн долларов) для Министерства окружающей среды и ведомств, которые оно курирует. В прошлом году были утверждены 2,6 млрд.

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Напомним: Вырубка лесов отвечает примерно за 20% выбросов парниковых газов, а ежегодно из-за вырубки тропических лесов выделяется 1,5 миллиарда тонн углерода.

Темы: Бразилия
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