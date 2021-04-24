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У світі зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19

Субота, 24 квітня 2021, 06:40

За добу 22 квітня у світі виявили 896 922 нові випадки COVID-19 – рекордна щоденна кількість за час пандемії.

Джерело: Worldometers

 

Деталі: Зокрема, в Індії – 345 147 хворих, у США - 66 515, у Бразилії – 65 971.

Крім того, у Туреччині – 49 438 нових випадків COVID-19, а у Франції – 32 340.

За щоденною кількістю випадків Україна знаходиться на 11 місці у світі (14 277 хворих) – між Італією, де 14 761 зараження, та Іспанією, де 11 731. За цим показником Україна 4-та в Європі.

 
 

Померли за добу 14 218 людей. За щоденною смертністю Україна 7-ма у світі та друга в Європі.

Одужали 124,3 млн осіб, ще хворіють 18,7 млн.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 22 квітня в Україні:

  • зафіксували 14 277 нових випадків COVID-19;
  • госпіталізували – 3 728 осіб;
  • померли 434 хворих;
  • одужали 18 964 пацієнти.

Українська правда
Теми: коронавірус


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