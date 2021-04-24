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В мире зафиксировали рекордное количество новых больных COVID-19

Суббота, 24 апреля 2021, 06:40

За сутки 22 апреля в мире обнаружили 896 922 новых случая COVID-19 - рекордное ежедневное количество за время пандемии.

Источник: Worldometers

 

Детали: В частности, в Индии - 345 147 больных, в США - 66 515, в Бразилии - 65 971.

Кроме того, в Турции - 49 438 новых случаев COVID-19, а во Франции - 32 340.

По ежедневному количеству случаев Украина находится на 11 месте в мире (14 277 больных) - между Италией, где 14 761 заражение, и Испанией, где 11 731. По этому показателю Украина 4-в Европе.

 
 

Умерли за сутки 14 218 человек. По ежедневной смертности Украина 7-я в мире и вторая в Европе.

Выздоровели 124,3 млн человек, еще болеют 18,7 млн.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 22 апреля в Украине:

  • зафиксировали 14 277 новых случаев COVID-19;
  • госпитализировали - 3 728 человек;
  • умерли 434 больных;
  • выздоровели 18 964 пациента.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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