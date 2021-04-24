Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти 20 разів порушували "тишу" — стріляли з житлових кварталів

Субота, 24 квітня 2021, 07:54

23 квітня на Донбасі зафіксували 20 порушень режиму припинення вогню – 19 обстрілів та дистанційне мінування.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське  та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120-го та 82-го калібрів, а біля Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки, Пісків та Мар’їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Південного ворог стріляв з мінометів 120-го калібру та з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Лебединського, Красногорівки, Луганського та Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля селища Новогородське окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2 (протипіхотна міна осколкова).

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українська сторона СЦКК повідомляє, що вечірні  обстріли  Південного та Північного російські окупанти вели безпосередньо з житлових кварталів Горлівки.

Теми: війнаРосіяДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус: 12,7 тисяч нових заражень, найбільше – на Дніпропетровщині

Головні новини п’ятниці і ночі: події в Єрусалимі, 2 мільйони вакцин для України

У світі зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19

В Єрусалимі другу ніч тривають сутички, з Сектору Газа полетіли ракети

США про санкції проти РФ: Призвели до бажаних результатів

Байден особисто попередив Ердогана, що збирається визнати геноцид вірмен — ЗМІ

Усі новини...
війна
Окупанти 10 разів порушили "тишу" на Донбасі
Чи врятує НАТО Україну від Росії?
Україна попросила Нетаньяху бути посередником із Путіним – він не відмовив
Останні новини
08:20
Коронавірус: 12,7 тисяч нових заражень, найбільше – на Дніпропетровщині
08:18
Вручили першу премію для перекладачів з української мови Drahomán Prize
08:13
Оцінювати заяви РФ про відведення військ від України передчасно – Пентагон
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: події в Єрусалимі, 2 мільйони вакцин для України
07:54
Окупанти 20 разів порушували "тишу" — стріляли з житлових кварталів
07:25
Надлишкова смертність у США перевищила рівень часів “іспанки” — NYT
06:40
У світі зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19
06:02
Болсонару на чверть скоротив бюджет на екологію — а днем раніше обіцяв збільшити
05:23
У ПАРЄ перенесли розгляд санкцій щодо Гончаренка, який розгорнув прапор України
04:16
В Єрусалимі другу ніч тривають сутички, з Сектору Газа полетіли ракети
Усі новини...