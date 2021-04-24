Окупанти 20 разів порушували "тишу" — стріляли з житлових кварталів

23 квітня на Донбасі зафіксували 20 порушень режиму припинення вогню – 19 обстрілів та дистанційне мінування.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120-го та 82-го калібрів, а біля Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки, Пісків та Мар’їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Південного ворог стріляв з мінометів 120-го калібру та з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Лебединського, Красногорівки, Луганського та Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля селища Новогородське окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2 (протипіхотна міна осколкова).

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українська сторона СЦКК повідомляє, що вечірні обстріли Південного та Північного російські окупанти вели безпосередньо з житлових кварталів Горлівки.