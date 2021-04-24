Оккупанты 20 раз нарушали "тишину" — стреляли из жилых кварталов

23 апреля на Донбассе зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня - 19 обстрелов и дистанционное минирование.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, неподалеку населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов калибра 120-го и 82-го калибров, а у Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, Песков и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Южного враг стрелял из минометов 120-го калибра и из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Лебединского, Красногоровки, Луганского и Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У поселка Новгородское оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 (противопехотная мина осколочная).

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вечерние обстрелы Южного и Северного российские оккупанты вели непосредственно из жилых кварталов Горловки.