Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україну йде довгоочікуване потепління

Субота, 24 квітня 2021, 08:53
Фото: classpic

За даними синоптикині Наталки Діденко, з середини наступного тижня в Україні очікується поступове підвищення температури повітря.

Джерело: Діденко у Facebook

Пряма мова: "Орієнтовно потепління розпочнеться з вівторка-середи, але все ж скоріше – з середи. Воно не буде стрімким".

Деталі: За словами Діденко, повітря у середу, 28 квітня, вже прогріється до +13+14 градусів. І після цього очікується поступове підвищення і нічних і денних температур.  

Нагадаємо: До 27 квітня майже по всій території України ймовірні нічні заморозки у повітрі 0-3°.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус: 12,7 тисяч нових заражень, найбільше – на Дніпропетровщині

Головні новини п’ятниці і ночі: події в Єрусалимі, 2 мільйони вакцин для України

У світі зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19

В Єрусалимі другу ніч тривають сутички, з Сектору Газа полетіли ракети

США про санкції проти РФ: Призвели до бажаних результатів

Байден особисто попередив Ердогана, що збирається визнати геноцид вірмен — ЗМІ

Усі новини...
погода
Блискавка вразила двох на підводі: у підлітка обгоріло 35% тіла
У Києві можливий мокрий сніг
Синоптики попередили про сильні заморозки
Останні новини
09:28
Дії РФ: Держдеп США викликав російського дипломата для розмови
08:53
В Україну йде довгоочікуване потепління
08:20
Коронавірус: 12,7 тисяч нових заражень, найбільше – на Дніпропетровщині
08:18
Вручили першу премію для перекладачів з української мови Drahomán Prize
08:13
Оцінювати заяви РФ про відведення військ від України зарано – Пентагон
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: події в Єрусалимі, 2 мільйони вакцин для України
07:54
Окупанти 20 разів порушували "тишу" — стріляли з житлових кварталів
07:25
Надлишкова смертність у США перевищила рівень часів “іспанки” — NYT
06:40
У світі зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19
06:02
Болсонару на чверть скоротив бюджет на екологію — а днем раніше обіцяв збільшити
Усі новини...