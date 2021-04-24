В Україну йде довгоочікуване потепління

За даними синоптикині Наталки Діденко, з середини наступного тижня в Україні очікується поступове підвищення температури повітря.

Джерело: Діденко у Facebook

Пряма мова: "Орієнтовно потепління розпочнеться з вівторка-середи, але все ж скоріше – з середи. Воно не буде стрімким".

Деталі: За словами Діденко, повітря у середу, 28 квітня, вже прогріється до +13+14 градусів. І після цього очікується поступове підвищення і нічних і денних температур.

Нагадаємо: До 27 квітня майже по всій території України ймовірні нічні заморозки у повітрі 0-3°.