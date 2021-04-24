Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Погода: в Украину идет долгожданное потепление

Суббота, 24 апреля 2021, 08:53

По данным синоптика Наталки Диденко, с середины следующей недели в Украине ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Источник: Диденко в Facebook

Прямая речь: "Ориентировочно - потепление начнется со вторника-среды, но все же скорее - со среды. Оно не будет стремительным".

Детали: По словам Диденко, воздух в среду, 28 апреля, уже прогреется до +13+14 градусов. И только после этого ожидается постепенное повышение и ночных и дневных температур.

Напомним: До 27 апреля почти на всей территории Украины вероятны ночные заморозки в воздухе 0-3°.

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус: 12,7 тысяч новых заражений, больше всего - на Днепропетровщине

Главные новости пятницы и ночи: события в Иерусалиме, 2 миллиона вакцин для Украины

В мире зафиксировали рекордное количество новых больных COVID-19

В Иерусалиме вторую ночь длятся столкновения, из Сектора Газа полетели ракеты

США о санкциях против РФ: Привели к желаемым результатам

Байден лично предупредил Эрдогана, что собирается признать геноцид армян — СМИ

Все новости...
погода
Молния попала в двоих на телеге: у подростка обгорело 35% тела
В Киеве возможен мокрый снег
Синоптики предупредили о сильных заморозках
Последние новости
08:53
Погода: в Украину идет долгожданное потепление
08:20
Коронавирус: 12,7 тысяч новых заражений, больше всего - на Днепропетровщине
08:18
Вручили первую премию для переводчиков с украинского языка Drahomán Prize
08:13
Оценивать заявления РФ об отводе войск от Украины преждевременно – Пентагон
08:00
Главные новости пятницы и ночи: события в Иерусалиме, 2 миллиона вакцин для Украины
07:54
Оккупанты 20 раз нарушали "тишину" — стреляли из жилых кварталов
07:25
Избыточная смертность в США превысила уровень времен "испанки" — NYT
06:40
В мире зафиксировали рекордное количество новых больных COVID-19
06:02
Болсонару на четверть сократил бюджет на экологию — а днем ранее обещал увеличить
05:23
В ПАСЕ перенесли рассмотрение санкций насчет Гончаренко, развернувшего флаг Украины
Все новости...