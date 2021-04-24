По данным синоптика Наталки Диденко, с середины следующей недели в Украине ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Источник: Диденко в Facebook

Прямая речь: "Ориентировочно - потепление начнется со вторника-среды, но все же скорее - со среды. Оно не будет стремительным".

Детали: По словам Диденко, воздух в среду, 28 апреля, уже прогреется до +13+14 градусов. И только после этого ожидается постепенное повышение и ночных и дневных температур.

Напомним: До 27 апреля почти на всей территории Украины вероятны ночные заморозки в воздухе 0-3°.