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В Украину идет долгожданное потепление

Суббота, 24 апреля 2021, 08:53
В Украину идет долгожданное потепление
Фото: classpic

По данным синоптика Наталки Диденко, с середины следующей недели в Украине ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Источник: Диденко в Facebook

Прямая речь: "Ориентировочно - потепление начнется со вторника-среды, но все же скорее - со среды. Оно не будет стремительным".

Детали: По словам Диденко, воздух в среду, 28 апреля, уже прогреется до +13+14 градусов. И после этого ожидается постепенное повышение и ночных и дневных температур.

Напомним: До 27 апреля почти на всей территории Украины вероятны ночные заморозки в воздухе 0-3°.

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Темы: погода
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