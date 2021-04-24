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Епідемія у Києві: більше тисячі заражень за добу, 29 хворих з Covid померли

Субота, 24 квітня 2021, 10:34
Епідемія у Києві: більше тисячі заражень за добу, 29 хворих з Covid померли

Протягом п'ятниці у столиці зафіксували 1027 нових випадків захворювання на коронавірус, 29 заражених померли.

Джерело: повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка

Деталі: Враховуючи 1027 нових хворих, у столиці з початку пандемії коронавірус діагностували у 191 165 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (316),  Дніпровському (134) та Солом‘янському (129).

23 квітня Covid забрав життя 29 киян, загалом від вірусу у столиці померли вже 4415 людей.

У п'ятницю госпіталізували 87 хворих на коронавірус, а також 334 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями. При цьому мер Києва звітує про 636 людей, що подолали коронавірус.

Нагадаємо: Невдовзі "червоний" рівень епіднебезпеки можуть скасувати у Львівській, Київській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та у столиці. Очікується, що регіони почнуть виходити із вказаного рівня впродовж наступного тижня, а Київ може це зробити вже днями. 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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