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Эпидемия в Киеве: более тысячи заражений в сутки, 29 больных с Covid умерли

Суббота, 24 апреля 2021, 10:34

В течение пятницы в столице зафиксировали 1027 новых случаев заболевания коронавирусом, 29 зараженных умерли.

Источник: сообщение мэра Киева Виталия Кличко

Детали: Учитывая 1027 новых больных, в столице с начала пандемии коронавирус диагностировали у 191 165 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (316), Днепровском (134) и Соломенском (129).

23 апреля Covid унес жизни 29 киевлян, всего от вируса в столице умерли уже 4415 человек.

В пятницу госпитализировали 87 больных коронавирусом, а также 334 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями. При этом мэр Киева отчитался о 636 людях, преодолевших коронавирус.

Напомним: Вскоре "красный" карантинный уровень могут отменить во Львовской, Киевской, Запорожской, Одесской, Полтавской областях и в столице. Ожидается, что регионы начнут выходить из указанного уровня в течение следующей недели, а Киев может это сделать уже на днях.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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