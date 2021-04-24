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Ще 14 тисячам українців зробили щеплення проти Covid-19

Субота, 24 квітня 2021, 11:06
Ще 14 тисячам українців зробили щеплення проти Covid-19
Фото: EPA

У п'ятницю, 23 квітня, більше 14 тисяч осіб було щеплено проти коронавірусу.

Джерело: дані міністра охорони здоров'я Максима Степанов

Пряма мова: "14 339 людей щеплено проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні. 522 385 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)".

Деталі: Найбільшу кількість щеплень у п'ятницю зробили на Харківщині (1 353), у Києві (1 350) та у Дніпропетровській області (1 108)

Нагадаємо: До кінця травня Україна може отримати 1,4 мільйона доз вакцини AstraZeneca, а 474 тисячі вакцини Pfizer очікують на тижні із 17 травня.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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