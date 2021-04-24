Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ще 14 тисячам українців зробили щеплення проти Covid-19

Субота, 24 квітня 2021, 11:06
Фото: EPA

У п'ятницю, 23 квітня, більше 14 тисяч осіб було щеплено проти коронавірусу.

Джерело: дані міністра охорони здоров'я Максима Степанов

Пряма мова: "14 339 людей щеплено проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні. 522 385 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)".

Деталі: Найбільшу кількість щеплень у п'ятницю зробили на Харківщині (1 353), у Києві (1 350) та у Дніпропетровській області (1 108)

Нагадаємо: До кінця травня Україна може отримати 1,4 мільйона доз вакцини AstraZeneca, а 474 тисячі вакцини Pfizer очікують на тижні із 17 травня.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, фотоHubble показав рідкісну гігантську зірку на межі вибуху

Дії РФ: Держдеп США викликав російського дипломата для розмови

Коронавірус: 12,7 тисяч нових заражень, найбільше – на Дніпропетровщині

Головні новини п’ятниці і ночі: події в Єрусалимі, 2 мільйони вакцин для України

У світі зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19

В Єрусалимі другу ніч тривають сутички, з Сектору Газа полетіли ракети

Усі новини...
вакцинація
У Штатах рекомендували відновити вакцинацію Johnson & Johnson
Майже 2 млн доз: в МОЗ розповіли, коли очікувати наступні партії вакцин 
Запорізька ОДА відповіла на закиди МОЗ у порушенні алгоритму вакцинації
Останні новини
11:27
YouTube заблокував канали 112, Newsone та ZIK в Україні
11:19
МЗС відреагував на кризу в Молдові: Україна підтримує президентку Санду
11:15
Депутати пропонують змінити механізм розподілу ПДФО між регіонами
11:06
Ще 14 тисячам українців зробили щеплення проти Covid-19
10:52
КС Молдови призупинив скандальні рішення парламентської більшості
10:34
Епідемія у Києві: більше тисячі заражень за добу, 29 хворих з Covid померли
09:59
відео, фотоHubble показав рідкісну гігантську зірку на межі вибуху
09:28
Дії РФ: Держдеп США викликав російського дипломата для розмови
08:53
В Україну йде довгоочікуване потепління
08:20
Коронавірус: 12,7 тисяч нових заражень, найбільше – на Дніпропетровщині
Усі новини...