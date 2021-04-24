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Еще 14 тысячам украинцев сделали прививки против Covid-19

Суббота, 24 апреля 2021, 11:06
Еще 14 тысячам украинцев сделали прививки против Covid-19
Фото: EPA

В пятницу, 23 апреля, более 14 тысяч человек было привито против коронавируса.

Источник: данные министра здравоохранения Максима Степанов

Прямая речь: "14 339 людей привито против COVID-19 за сутки 23 апреля в Украине. 522 385 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей)".

Детали: Наибольшее количество прививок в пятницу сделали на Харьковщине (1 353), в Киеве (1 350) и в Днепропетровской области (1108).

Напомним: До конца мая Украина может получить 1,4 миллиона доз вакцины AstraZeneca, а 474 тысячи вакцины Pfizer ожидаются с 17 мая.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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