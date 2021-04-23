Майже 2 млн доз: в МОЗ розповіли, коли очікувати наступні партії вакцин
До кінця травня Україна може отримати 1,4 мільйона доз вакцини AstraZeneca, а 474 тисячі вакцини Pfizer очікують на тижні із 17 травня.
Джерело: державний санлікар Віктор Ляшко у Facebook
Пряма мова: "21 квітня ми отримали лист від COVAX про те що поставки інших 1 млн 400 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яка була передбачена країні, очікується до кінця травня.
А сьогодні отримали листа від COVAX про можливість поставки чергової партії вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в кількості 473 850 вже на тижні з 17 травня".
Деталі: І першу, і другу партію вакцин Україна отримає в межах глобальної ініціативи COVAX.
Ляшко нагадав, що перемовини із COVAX почались в липні 2020 року, а Україна одна з перших держав, які подали документи на отримання вакцини в рамках глобальної ініціативи.
Передісторія:
- 3 квітня Україна отримала понад 367 200 доз COVID-вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.
- Перед цим до України прибуло 117 тисяч доз вакцини Pfizer.
- 25 березня в Україну відправили першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, яка показувала 83,5% ефективності.
- 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca з Індії (CoviShield) – 500 тисяч доз.