Майже 2 млн доз: в МОЗ розповіли, коли очікувати наступні партії вакцин 

До кінця травня Україна може отримати 1,4 мільйона доз вакцини AstraZeneca, а 474 тисячі вакцини Pfizer очікують на тижні із 17 травня.

Джерело: державний санлікар Віктор Ляшко у Facebook

Пряма мова: "21 квітня ми отримали лист від COVAX про те що поставки інших 1 млн 400 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яка була передбачена країні, очікується до кінця травня.

А сьогодні отримали листа від COVAX про можливість поставки чергової партії вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в кількості 473 850 вже на тижні з 17 травня".

Деталі: І першу, і другу партію вакцин Україна отримає в межах глобальної ініціативи COVAX.

Ляшко нагадав, що перемовини із COVAX почались в липні 2020 року, а Україна одна з перших держав, які подали документи на отримання вакцини в рамках глобальної ініціативи.

Передісторія: