У Кабміні відреагували на блокування у YouTube "каналів Медведчука"

Міністр культури та інформполітики України Олександр Ткаченко назвав блокування сервісом YouTube трансляцій каналів 112, Zik, NewsOne кроком, що наближає світ до розуміння дій Україні у сфері боротьби з російською пропагандою.

Джерело: Ткаченко у Телеграм

Пряма мова: "YouTube нарешті заблоковував для перегляду в Україні пропагандистські канали так званої "Трійки Медведчука". Йдеться про ютуб-канали 112 Україна, Zik, NewsOne.

Наразі на вкладці онлайн-трансляції позначено, що контент не доступний у домені нашої країни через скаргу від уряду на протизаконний контент".

Деталі: За словами міністра, це важливий крок до визнання світовим суспільством боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора.

Ткаченко подякував фахівцям платформи YouTube, що звернули увагу на звернення та на рішення РНБО щодо телеканалів, які несли загрозу національній безпеці України, "оскільки вони не є ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України".

Нагадаємо: У суботу сервіс YouTube заблокував для переглядів в Україні канали 112, Newsone і ZIK.