В Кабмине отреагировали на блокировку в YouTube "каналов Медведчука"

Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко назвал блокирование сервисом YouTube трансляций каналов 112, Zik, NewsOne шагом, приближающим мировое сообщество к пониманию действий Украины в сфере борьбы с российской пропагандой.

Источник: Ткаченко в Телеграм

Прямая речь: "YouTube наконец заблокировал для просмотра в Украине пропагандистские каналы так называемой "Тройки Медведчука". Речь идет о ютуб-каналах "112 Украина", Zik, NewsOne.

Сейчас на вкладке онлайн-трансляции обозначено, что контент не доступен в домене нашей страны из-за жалобы от правительства на противозаконный контент".

Детали: По словам министра, это важный шаг к признанию мировым сообществом борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора.

Ткаченко поблагодарил специалистов платформы YouTube, которые обратили внимание на обращение и решения СНБО относительно телеканалов, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, "поскольку они не являются СМИ, или обычным вещателем, а есть частью пропагандистской войны России против Украины".

Напомним: Сервис YouTube заблокировал для просмотров в Украине каналы 112, Newsone и ZIK.