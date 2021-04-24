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В Кабмине отреагировали на блокировку в YouTube "каналов Медведчука"

Суббота, 24 апреля 2021, 12:14

Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко назвал блокирование сервисом YouTube трансляций каналов 112, Zik, NewsOne шагом, приближающим мировое сообщество к пониманию действий Украины в сфере борьбы с российской пропагандой.

Источник: Ткаченко в Телеграм

Прямая речь: "YouTube наконец заблокировал для просмотра в Украине пропагандистские каналы так называемой "Тройки Медведчука". Речь идет о ютуб-каналах "112 Украина", Zik, NewsOne.

Сейчас на вкладке онлайн-трансляции обозначено, что контент не доступен в домене нашей страны из-за жалобы от правительства на противозаконный контент".

Детали: По словам министра, это важный шаг к признанию мировым сообществом борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора.

Ткаченко поблагодарил специалистов платформы YouTube, которые обратили внимание на обращение и решения СНБО относительно телеканалов, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, "поскольку они не являются СМИ, или обычным вещателем, а есть частью пропагандистской войны России против Украины".

Напомним: Сервис YouTube заблокировал для просмотров в Украине каналы 112, Newsone и ZIK.

Украинская правда
Темы: МедведчукКабинет министровинтернетсанкции


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