Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

УЄФА пригрозив санкціями клубам нової Суперліги

Субота, 24 квітня 2021, 13:12
УЄФА пригрозив санкціями клубам нової Суперліги
Александр Чеферін

Президент УЄФА Александр Чеферін попередив футбольні клуби "Реал", "Барселона", "Ювентус" і "Мілан": або вони відмовляються від Суперліги, або їх не допустять до Ліги чемпіонів.

Джерело: Associated Press з посиланням на телефонне інтерв'ю Чеферіна

Пряма мова: "Цілком очевидно, що клуби повинні вирішити: вони є частиною Суперліги або європейськими клубами...

Якщо вони кажуть, що вони в Суперлізі, то, звичайно ж, вони не можуть грати в Лізі чемпіонів... Якщо вони готові до цього, то нехай грають в своєму власному турнірі".

Деталі: 19 квітня було оголошено про створення Суперліги, до якої увійшли 12 топ-клубів Європи, загалом у турнірі передбачалася участь 20 найкращих клубів Європи. Участь у турнірі підтвердили: "Реал", "Барселона", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Мілан", "Арсенал", "Челсі", "Атлетіко", "Інтер" і "Тоттенхем".

Футбольна спільнота у своїй більшості виступила проти цього проекту, засудили турнір також усі європейські федерації разом з ФІФА та УЄФА.

19 квітня Спілка європейських футбольних асоціацій заявила, що реформує Лігу Чемпіонів і новий формат стартує в 2024 році.

Пізніше 9 клубів оголосили про вихід із Суперліги: "Манчестер Сіті", "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль", "Тоттенхем", "Інтер", "Атлетіко" і "Мілан".

Заява останнього, схоже, так і не переконала УЄФА.

"Українська правда" в Threads

Теми: футболЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
21:41
В Україну залетіли російські ударні дрони – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:19
ОновленоУ Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: