УЄФА пригрозив санкціями клубам нової Суперліги

Президент УЄФА Александр Чеферін попередив футбольні клуби "Реал", "Барселона", "Ювентус" і "Мілан": або вони відмовляються від Суперліги, або їх не допустять до Ліги чемпіонів.

Джерело: Associated Press з посиланням на телефонне інтерв'ю Чеферіна

Пряма мова: "Цілком очевидно, що клуби повинні вирішити: вони є частиною Суперліги або європейськими клубами...

Якщо вони кажуть, що вони в Суперлізі, то, звичайно ж, вони не можуть грати в Лізі чемпіонів... Якщо вони готові до цього, то нехай грають в своєму власному турнірі".

Деталі: 19 квітня було оголошено про створення Суперліги, до якої увійшли 12 топ-клубів Європи, загалом у турнірі передбачалася участь 20 найкращих клубів Європи. Участь у турнірі підтвердили: "Реал", "Барселона", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Мілан", "Арсенал", "Челсі", "Атлетіко", "Інтер" і "Тоттенхем".

Футбольна спільнота у своїй більшості виступила проти цього проекту, засудили турнір також усі європейські федерації разом з ФІФА та УЄФА.

19 квітня Спілка європейських футбольних асоціацій заявила, що реформує Лігу Чемпіонів і новий формат стартує в 2024 році.

Пізніше 9 клубів оголосили про вихід із Суперліги: "Манчестер Сіті", "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль", "Тоттенхем", "Інтер", "Атлетіко" і "Мілан".

Заява останнього, схоже, так і не переконала УЄФА.