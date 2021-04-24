УЕФА пригрозил санкциями клубам новой Суперлиги

Президент УЕФА Александр Чеферин предупредил футбольные клубы "Реал", "Барселона", "Ювентус" и "Милан": либо они отказываются от Суперлиги, либо их выгоняют из Лиги чемпионов.

Источник: Associated Press со ссылкой на телефонное интервью Чеферина

Прямая речь: "Совершенно очевидно, что клубы должны решить: являются они частью Суперлиги или европейскими клубами…

Если они говорят, что они в Суперлиге, то, конечно же, они не могут играть в Лиге чемпионов... Если они готовы к этому, то пусть играют в своем собственном турнире".

Детали: 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую вошли 12 топ-клубов Европы, всего в турнире предполагалось участие 20 лучших клубов Европы. Участие в турнире подтвердили "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Милан", "Арсенал", "Челси", "Атлетико", "Интер" и "Тоттенхэм".

Футбольное сообщество в своем большинстве выступило против этого проекта, осудили турнир также все европейские федерации вместе с ФИФА и УЕФА.

19 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что реформирует Лигу чемпионов и новый формат стартует в 2024 году.

Позднее 9 клубов объявили о выходе из Суперлиги - это "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Интер", "Атлетико" и "Милан".

Заявление последнего, похоже, не убедило Чеферина.