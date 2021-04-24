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"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на майские праздники

Суббота, 24 апреля 2021, 15:21
Укрзализныця назначила дополнительные поезда на майские праздники

В связи с повышенным спросом "Укрзализныця" запустит дополнительные рейсы на период пасхальных и майских праздников.

Источник: сообщение УЗ

Детали: Отмечается, что в ответ на многочисленные просьбы пассажиров дополнительные рейсы получат Черновцы, Одесса, Ужгород, Волынь и Ровенщина.

В перечень дополнительных рейсов на праздники вошли:

  • № 249/250 Киев-Черновцы: отправление из Киева 30.04, 3.05, 7.05, из Черновцов 1.05, 4.05, 9.05;
  • № 202/201 Ковель-Киев: из Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, из Киева 30.04, 5.05, 10.05.
  • № 248/247 Одесса-Ковель: из Одессы 30.04, из Ковеля 02.05;
  • № 148/147 Одесса-Киев: из Одессы с 29.04 по 27.05 по нечетным, из Киева с 30.04 по 28.05 по четным;
  • № 242/241 Одесса-Днепр: из Одессы 29.04, с Днепра 30.04;
  • № 26/25 Одесса-Ужгород: из Одессы 30.04, 02,08. 05 из Ужгорода 1, 3, 9.05;
  • № 207/208 Киев-Ужгород: 30.04 из Киева;
  • № 235/236 Ужгород-Львов: 01.05 из Ужгорода.

Кроме того, был изменен график движения поезда №7088/7087 сообщением Харьков-Константиновка, который с 29 апреля до 10 мая будет курсировать ежедневно. Отправление из Константиновки - в 6 утра, возвращение из Харькова - в 15:55.

Напомним: В начале мая у украинцев будут два длинных уикенда в связи с Днем труда, Пасхой и Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Украинская правда
Темы: Укрзализныцяпразднованиятранспорт
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