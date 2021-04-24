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Байден признал геноцид армян

Суббота, 24 апреля 2021, 19:34
Байден признал геноцид армян

Президент США Джо Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

Источник: заявление Байдена ко Дню памяти жертв геноцида армян 24 апреля, размещенное на сайте Белого дома

Дословно: "Каждый год в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб во время геноцида армян в период правления Османской империи, и обязуемся предотвращать повторение подобных злодеяний".

"Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад".

Детали: По словам Байдена, армянские мигранты многим обогатили Соединенные Штаты, но никогда не забывали о трагедии, которая привела в США множество их предков.

Байден подчеркнул, что США признают геноцид армян не ради обвинения кого-либо, а ради предотвращения подобных событий.

Что предшествовало: 23 апреля Байден в телефонном разговоре сказал турецкому президенту Реджепу Таипу Эрдогану, что собирается признать геноцид армян.

Байден стал первым президентом США за 40 лет, публично признавшим массовые убийства 1915 геноцидом. Рональд Рейган был последним президентом США, который в 1981 году назвал это "геноцидом", но вскоре отступил под давлением Турции.

На этой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что шаг Байдена испортит двусторонние отношения, уже натянутые из-за решения Турции приобрестиу России систему противовоздушной обороны. "Если Соединенные Штаты хотят ухудшить отношения, решение остается за ними", - сказал Мевлют Чавушоглу.

Предыстория

  • 24 апреля 1915 Младотурецкой правители приказали собрать всю армянскую интеллигенцию в Стамбул и депортировать. Погибло более 1,5 млн армян. Более 1 млн армянских беженцев рассеяно по миру.
  • 12 декабря 2019 Сенат США единогласно принял историческую резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян.

Украинская правда

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Темы: БайденСШАТурцияАрмения
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