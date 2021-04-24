Хулігана, що вчинив погром із сокирою в Маріуполі, арештували
Субота, 24 квітня 2021, 20:03
Суд арештував без права застави чоловіка, який 22 квітня із сокирою вчинив погром у супермаркеті Маріуполя.
Джерело: МВС
Дослівно: "Зловмисника, який вчинив хуліганство у супермаркеті у Маріуполі, взято під варту без права застави.
Сьогодні Приморський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному, який із сокирою увірвався до супермаркету та розтрощив вітрини".
Деталі: У МВС додали, що фігуранта заарештовано на два місяці.
Що передувало: У супермаркеті АТБ в Маріуполі 22 квітня чоловік сокирою порубав вітрини та товар. Після затримання в нього вилучили, окрім сокири, також шаблю, гвинтівку і наркотики.
Українська правда