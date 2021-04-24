Хулигана, устроившего погром с топором в Мариуполе, арестовали
Суббота, 24 апреля 2021, 20:03
Суд арестовал без права залога мужчину, который 22 апреля с топором устроил погром в супермаркете Мариуполя.
Источник: МВД
Дословно: "Злоумышленник, совершивший хулиганство в супермаркете в Мариуполе, взят под стражу без права залога.
Сегодня Приморский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому, который с топором ворвался в супермаркет и разбил витрины".
Детали: В МВД добавили, что фигурант арестован на два месяца.
Что предшествовало: В супермаркете АТБ в Мариуполе 22 апреля мужчина топором изрубил витрины и товар. После задержания у него изъяли, кроме топора, также саблю, винтовку и наркотики.
Украинская правда