Хулигана, устроившего погром с топором в Мариуполе, арестовали

Суд арестовал без права залога мужчину, который 22 апреля с топором устроил погром в супермаркете Мариуполя.

Источник: МВД

Дословно: "Злоумышленник, совершивший хулиганство в супермаркете в Мариуполе, взят под стражу без права залога.

Сегодня Приморский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому, который с топором ворвался в супермаркет и разбил витрины".

Детали: В МВД добавили, что фигурант арестован на два месяца.

Что предшествовало: В супермаркете АТБ в Мариуполе 22 апреля мужчина топором изрубил витрины и товар. После задержания у него изъяли, кроме топора, также саблю, винтовку и наркотики.