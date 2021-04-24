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Хулигана, устроившего погром с топором в Мариуполе, арестовали

Суббота, 24 апреля 2021, 20:03

Суд арестовал без права залога мужчину, который 22 апреля с топором устроил погром в супермаркете Мариуполя.

Источник: МВД

Дословно: "Злоумышленник, совершивший хулиганство в супермаркете в Мариуполе, взят под стражу без права залога.

Сегодня Приморский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому, который с топором ворвался в супермаркет и разбил витрины".

Детали: В МВД добавили, что фигурант арестован на два месяца.

Что предшествовало: В супермаркете АТБ в Мариуполе 22 апреля мужчина топором изрубил витрины и товар. После задержания у него изъяли, кроме топора, также саблю, винтовку и наркотики.

Украинская правда
Темы: Мариупольсударест


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