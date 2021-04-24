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Окупанти обстріляли околиці Торецька, пошкоджено будівлі

Субота, 24 квітня 2021, 23:26
Окупанти обстріляли околиці Торецька, пошкоджено будівлі
фото пресцентру ООС

22 квітня збройні формування РФ обстріляли околиці Торецька протитанковими ракетами, пошкоджено господарські будівлі та вікна житлового приміщення.

Джерело: пресцентр ООС

 
 

Деталі: Обстріл трапився о 22:40 22 квітня. У двір громадянки Ольги Старовойтової в селищі Дружба, що на околиці Торецька прилетіли зі сторони Горлівки дві ракети від протитанкового комплексу окупантів.

Внаслідок обстрілу ніхто з мешканців не постраждав. Зазнали руйнувань господарські будівлі, були пошкоджені огорожа та вікна житлового приміщення.

Офіцери Української сторони СЦКК оперативно верифікували обстріл. Про факт порушення поінформовано СММ ОБСЄ.

 
 

За фактом обстрілу органом досудового розслідування зареєстровано кримінальне провадження.

Українська правда

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Теми: війнаДонбасООС
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