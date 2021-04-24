Оккупанты обстреляли окрестности Торецка, повреждены здания
Суббота, 24 апреля 2021, 23:26
22 апреля вооруженные формирования РФ обстреляли окрестности Торецка противотанковыми ракетами, повреждены хозяйственные здания и окна жилого помещения.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: Обстрел произошел в 22:40 22 апреля. Во двор гражданки Ольги Старовойтовой в поселке Дружба на окраине Торецка прилетели со стороны Горловки две ракеты от противотанкового комплекса оккупантов.
В результате обстрела никто из жителей не пострадал. Подверглись разрушениям хозяйственные постройки, были повреждены забор и окна жилого помещения.
Офицеры украинской стороны СЦКК оперативно верифицировали обстрел. О факте нарушения проинформирован СММ ОБСЕ.
По факту обстрела органом досудебного расследования зарегистрировано уголовное производство.
Украинская правда