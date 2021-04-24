Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты обстреляли окрестности Торецка, повреждены здания

Суббота, 24 апреля 2021, 23:26
фото пресс-центра ООС

22 апреля вооруженные формирования РФ обстреляли окрестности Торецка противотанковыми ракетами, повреждены хозяйственные здания и окна жилого помещения.

Источник: пресс-центр ООС

 
 

Детали: Обстрел произошел в 22:40 22 апреля. Во двор гражданки Ольги Старовойтовой в поселке Дружба на окраине Торецка прилетели со стороны Горловки две ракеты от противотанкового комплекса оккупантов.

В результате обстрела никто из жителей не пострадал. Подверглись разрушениям хозяйственные постройки, были повреждены забор и окна жилого помещения.

Офицеры украинской стороны СЦКК оперативно верифицировали обстрел. О факте нарушения проинформирован СММ ОБСЕ.

 
 

По факту обстрела органом досудебного расследования зарегистрировано уголовное производство.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоОккупанты обстреляли окрестности Торецка, повреждены здания

Министр обороны Польши: Путин хочет восстановить империю

Байден признал геноцид армян

Посольство РФ ответило на высылку дипломатов хамством про "маленький член"

"Слуга народа" устроил драку в Черкассах – экс-генпрокурор

Кандидат в канцлеры Германии не видит Украину в НАТО из-за конфликта с РФ

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
ООС: оккупанты стреляли из гранатометов и пулеметов, без потерь
С начала суток враг уже трижды обстрелял позиции ВСУ - сводка штаба ООС
Возле Зайцевого российские оккупанты провели дистанционное минирование запрещенными ПОМ-2
Последние новости
23:26
фотоОккупанты обстреляли окрестности Торецка, повреждены здания
22:50
Украинский нардеп взял бронзу на чемпионате Европы по борьбе
22:33
Турция назвала слова Байдена грубейшей ошибкой
21:57
Лукашенко заявил, что "заговорщики" хотели блокировать Минск и отключить энергосистему
20:57
Министр обороны Польши: Путин хочет восстановить империю
20:03
Хулигана, устроившего погром с топором в Мариуполе, арестовали
19:45
Зеленский хочет вернуть уголовную ответственность за контрабанду
19:34
Байден признал геноцид армян
18:55
Зеленский сменил начальника управления СБУ в Киеве и области
18:00
Посольство РФ ответило на высылку дипломатов хамством про "маленький член"
Все новости...