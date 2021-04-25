Twitter видалив твіти з критикою боротьби Індії з COVID-19 — на вимогу уряду

На вимогу уряду Індії Twitter видалив понад 50 твітів, у яких критикують дії Індії в зв'язку з пандемією COVID-19.

Джерело: The Verge

Деталі: У п'ятницю уряд Індії надіслав Twitter екстрений наказ про цензуру 52 твітів. Серед власників акаунтів, які піддали цензурі – чинний член парламенту Індії, два режисери, актор і міністр штату Західна Бенгалія. Один з твітів, який був підданий цензурі (але він доступний в інших країнах), належить індійському політику Молою Гхатаку, який звинуватив прем'єр-міністра Нарендру Моді в применшенні серйозності ситуації.

"Індія ніколи не пробачить прем'єр-міністру @narendramodi недооцінку ситуації з короною в країні і те, що він дозволив такій кількості людей померти через погане управління. У той час, коли Індія переживає кризу охорони здоров'я, прем'єр-міністр вирішив експортувати мільйони вакцин в інші країни", - йдеться в твіті.

Представник Twitter сказав The Verge, що компанія може зробити певні твіти недоступними для перегляду людьми в Індії, якщо вони порушують місцеве законодавство. Twitter повідомив власників облікових записів перед тим, як приховати контент, щоб вони знали, що це було зроблено у відповідь на юридичний запит уряду Індії.

Законодавство Індії обмежує публікацію матеріалів, які уряд вважає наклепницькими або які можуть підбурювати до насильства.

Нагадаємо: Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19.